Badmintonculardan evde online çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un badminton altyapı sporcuları, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla antrenmanlarına evlerinde devam ediyor. Badminton antrenörü Hatice Tokmakçı tarafından hazırlanan antrenman programları, gün içinde iki kez gerçekleşiyor. Online platform üzerinden gerçekleştirilen antrenmanlarda, sporcuların performans devamlılığının sağlanması amaçlanıyor. Tokmakçı, "Online bir uygulama üzerinden antrenman programlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sporcularımızın yaşları küçük olduğu için süreci daha kontrollü geçirmeyi amaçladık. Eğitim saatlerinin dışında okuma saatleri ve aktivite planlamaları yaptık. İnşallah, bu sürecin atlatılması ile yeni başarılara ulaşmak istiyoruz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK