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Haberler Spor Balıkesirspor’da öncelik Trabzon

’da öncelik Trabzon

Kırmızı-beyazlı yönetim, ve ’ın da istediği konusunda kararını verdi.

Balıkesirspor’da öncelik Trabzon
Giriş Tarihi: 13.6.2020

TFF 1. Lig takımlarından Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, başkan Kadir Dağlı Serdar Güncü için önceliğin Trabzonspor'da olduğunu söyledi. İstanbul'da bordo-mavili kulübün yönetimiyle bir görüşme yaptıklarını söyleyen başkan Dağlı, "Trabzonspor, Serdar için ısrarcı. Görüşmelerimiz sürüyor. Sıkı bir pazarlık olacağa benziyor. Serdar konusunda Galatasaray ve Beşiktaş'ın da devrede olduğu konuşuluyor. Ama biz Trabzonspor'la görüşmelirimizi sürdürüyoruz" dedi. Bal- Kes'in altyapısında yetişen ve 2018 yılında profesyonel sözleşme imzalayan 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon A takımda 2 kez görev yaparken, bu sene 22 maçın 18'inde ilk 11'de sahaya çıktı, 1697 dakika sahada kaldı. Serdar, altyapıda 80 maçta 14 gol kaydetti.

ÜMİT YÖNEY

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