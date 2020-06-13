Beşiktaş-Antalyaspor CANLI ANLATIM

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig dün oynanan muhteşem iki karşılaşma ile tekrar başladı. Sergen Yalçın ile birlikte çıkışa geçen Beşiktaş, sahasında Podolskili Antalya'yı konuk ediyor.

13.06.2020, 20:21 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020,21:06