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Haberler Spor Beşiktaş-Antalyaspor (CANLI ANLATIM)

- (CANLI ANLATIM)

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen dün oynanan muhteşem iki karşılaşma ile tekrar başladı. ile birlikte çıkışa geçen , sahasında Podolskili Antalya'yı konuk ediyor.

Beşiktaş-Antalyaspor CANLI ANLATIM

13.06.2020, 20:21 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020,21:06

Sergen Yalçın ile birlikte çıkışa geçen ve zirve yarışı veren Beşiktaş, Vodafone Park'ta Antalyaspor'u ağırlıyor. 44 puana sahip siyah-beyazlı ekip, ligde beşinci sırada bulunuyor. 11. sıradaki Antalyaspor'un ise 30 puanı var. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.

11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Diaby, Atiba, Boateng, Boyd, Güven

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Celustka, Veysel, Kudriashov, Hakan, Ribeiro, Podolski, Amilton, Sinan, Jahovic

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