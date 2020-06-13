Beşiktaş-Antalyaspor CANLI ANLATIM

Sergen Yalçın ile birlikte çıkışa geçen ve zirve yarışı veren Beşiktaş, Vodafone Park'ta Antalyaspor'u ağırlıyor. 44 puana sahip siyah-beyazlı ekip, ligde beşinci sırada bulunuyor. 11. sıradaki Antalyaspor'un ise 30 puanı var. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.
11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Diaby, Atiba, Boateng, Boyd, Güven
Antalyaspor: Boffin, Sangare, Celustka, Veysel, Kudriashov, Hakan, Ribeiro, Podolski, Amilton, Sinan, Jahovic
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