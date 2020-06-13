Bırakmam seni Beşiktaş

Beşiktaş, 19 Mart'ta başlatmayı düşündüğü ancak pandemi nedeniyle gerçekleştiremediği yardım kampanyasının tanıtımını yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun katıldığı toplantıda yardım kampanyasının ismi, Beşiktaş tribünlerinin de popüler tezahüratlarından olan 'Bırakmam Seni' oldu. Çebi, "Kimin gönlünden ne kopacağını biz bilemeyiz. 15-20 milyon taraftarımız olduğunu biliyoruz. En azından taraftarımızın birer kez SMS atmasını umuyoruz" dedi. Çebi telefonundan 'Bırakmam' yazıp 1903'e göndererek kampanyaya ilk SMS'i attı.