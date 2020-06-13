  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Bırakmam seni Beşiktaş

Bırakmam seni

Bırakmam seni Beşiktaş
Giriş Tarihi: 13.6.2020

Beşiktaş, 19 Mart'ta başlatmayı düşündüğü ancak pandemi nedeniyle gerçekleştiremediği yardım kampanyasının tanıtımını yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun katıldığı toplantıda yardım kampanyasının ismi, Beşiktaş tribünlerinin de popüler tezahüratlarından olan 'Bırakmam Seni' oldu. Çebi, "Kimin gönlünden ne kopacağını biz bilemeyiz. 15-20 milyon taraftarımız olduğunu biliyoruz. En azından taraftarımızın birer kez SMS atmasını umuyoruz" dedi. Çebi telefonundan 'Bırakmam' yazıp 1903'e göndererek kampanyaya ilk SMS'i attı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bırakmam seni Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA