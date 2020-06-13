Denizli’nin Sultanları

Denizli'de bir kadın kulübü kuruldu. Horozkentspor'u 2015 yılında kuran ve sezon içinde takımın antrenörlüğünden ayrılan Ahmet Özeren, Denizli Sultanlarspor Kadın Kutbol Kulübü'nün kurucu başkanı oldu. Kulübün renkleri kırmızı-siyah oldu. Öğrenci velilerinin isteği ile Sultanlarspor'u kurduğunu ve kulübün ismini bile öğrenci velilerinin belirlediğini belirten Özeren, yılların verdiği spor adamlığı tecrübesi ile kulüpler ve milli takımlar bazında iyi çevre edindiğini söyledi.

VELİLER DE YÖNETİMDE BULUNUYOR

Futbol sayesinde ve Horozkentspor'un başarısı ile dünyaya açıldığını kaydeden Özeren, başkan ve yönetimle görüş ayrılığına düştüğü için kurucusu olduğu ve 5 yıl görev yaptığı Horozkentspor'dan ayrıldığını kaydetti. Kurucu başkanı olduğu Sultanlarspor'un 7 kişilik yönetiminde eşi ile birlikte öğrenci velileri ve esnafların da yeraldığını belirten Özeren, "Ocak ayında yapılacak Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. 3-4 yıl içinde derece yapacak bir takım hüviyetine geliriz. Kendimizi hazır hissettiğimiz zamanda 3. Lig'e katılmak istiyoruz" dedi. Kadın futbolu için Denizli'de potansiyelin iyi olduğunu ancak bunun yeteri kadar değerlendirilmediğine dikkat çeken Özeren, Denizli'de 2 değil 10 takım da olsa kadın sporcu sayısında sıkıntı yaşanmayacağını öne sürdü.

KENTİN HER YERİ CEVHER KAYNIYOR

Denizli'nin bu konuda cevher olduğunun altını çizen Özeren, "Denizli'den daha çok milli sporcu çıkabilir ama kadın futbolunda birçok faktör devreye giriyor. Bazı ilçelerde çok yetenekli isimler var. Yeteneklerin yüzde 95'ine daha ulaşılmadı. Çıraklık ve kalfalık yaptığımız bu sektörde, ustalığımızı Sultanlar'da yaşamak istiyorum. Milli Takıma 10 sporcu verdim. Bu sayıyı artırmak için çalışacağız" dedi.

SEBAHATTİN ALP