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Haberler Spor Denizlispor kafilesine koronavirüs testi yapıldı

kafilesine testi yapıldı

, 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup ile karşılaşacak. Sivas'a gidecek olan futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere yeni tip testi uygulandı.

Denizlispor kafilesine koronavirüs testi yapıldı

13.06.2020, 14:32 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020,14:58

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Yukatel Denizlispor'da deplasmana gidecek futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, pandemi dolayısıyla lige verilen aranın ardından başlayan Süper Lig'de Sivasspor'un konuğu olacak yeşil-siyahlılar, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde testten geçirildi.

Öte yandan, takımın yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Sivas'a gideceği öğrenildi.


AA

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