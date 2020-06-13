Haberler Spor Denizlispor kafilesine koronavirüs testi yapıldı

Denizlispor kafilesine koronavirüs testi yapıldı

Denizlispor, 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Sivas'a gidecek olan futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere yeni tip koronavirüs testi uygulandı.

13.06.2020, 14:32 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020,14:58