Fenerbahçe’den müthiş dönüş

Süper Lig'e verilen 3 aylık salgın arası dün sona ererken, Fenerbahçe 10 kişi kalıp 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Kayserispor'u son anlarda bulduğu iki golle mağlup etti: 2-1. 1. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ozan Tufan'ın şutunda top az farkla yandan auta gitti. 13'te Ozan Tufan rakibine yaptığı sert hareketten dolayı önce sarı kart gördü. Ardından hakem Atilla Karaoğlan, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek sarı-lacivertli oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı. 19'da Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Rodrigues'in şutunda top üstten dışarı çıktı. 33'te Mensah'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı. 45+2'de sol kanattan Mehmet Ekici'nin içeriye sert ortasında Lung'un çeldiği topla buluşan Mevlüt'ün şutu yan direğe çarptı. 45+8. dakikada ceza sahası dışından Gustavo'nun sert şutunda Lung'un kurtarmaya çalıştığı top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

VEDAT MURİÇ FARKI

59'da Mensah kazanılan serbest vuruşta direkt kaleye vurdu, top kaleci Altay'ın tüm uğraşlarına rağmen top filelerle buluştu: 0-1. 75'te Djedje'nin ceza sahası içinden çektiği şutunu kaleci Altay son anda kornere çeldi. 85'te Emre Belözoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği topu Sapunaru eliyle kesince maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. 87'de Muriç penaltı atışında topu filelere yolladı: 1-1. 88'de Gustavo ceza sahası dışından çektiği şutla skoru ilan etti. 2-1.