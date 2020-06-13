Göz-Göz’e Trabzon şoku

Süper Lig'de korona virüs nedeniyle verilen aranın ardından oynanan ilk maçta Göztepe evinde Trabzonspor'a diş geçiremedi: 1-3. Maça konuk ekip etkili başladı. 3. dakikada Trabzonspor atağında Novak, Alpaslan'ü geçerek şutunu çekti. Pozisyonun devamında kaleci Beto, topu kornere çeldi. 5'te Ekuban'ın kafa vuruşunda Beto topu kornere çeldi. 16'da sağ kanattan Pereira'nın ortasında ceza sahasında Nwakaeme, topu kafayla ağlara gönderdi: 0-1. 34'te Ekuban'ın nefis şutunda Beto yine gole izin vermedi. 41'de Trabzonlu Guilherme, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GÖZTEPE ÜMİTLENDİ AMA...

2. yarıda Göztepe daha baskılı oynarken ilk golü bulan Trabzon oldu. Maçın 49. dakikasında Sörloth, Poko tarafından ceza alanında düşürüldü hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ekuban Trabzon'u 2-0 öne geçirdi. 57'de hakem Da Costa'nın Göztepeli Jerome'a ceza sahası içerisinde yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendirildi. Atışı kullanan Alpaslan takımını ümitlendirdi: 1-2. 84'te Trabzonlu Ndiaye'nin pasında Abdulkadir Ömür son sözü söyledi: 1-3.





ALPASLAN VE SERDAR KADRODA

Korona virüs salgını nedeniyle mart ayında ara verilen sezona dün Trabzonspor ile İzmir'de oynadığı maçla yeniden başlayan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut kadroda değişikliğe gitti. Göz- Göz, en son ligde erteleme maçında 17 Mart'ta Ç.Rizespor ile karşılaşırken bu maçın onbirinde yer alan 3 isim dün Trabzon'a karşı forma giyemedi. Sarı-kırmızılı ekipte Borges ve Deniz'in yerlerine Alpaslan ve Serdar forma giydi.

TRABZON'DA SOSA ŞOKU

Trabzonspor'da sakatlıktan yeni çıkan Sörloth, Novak kadrodaki yerlerini alırken Yusuf Sarı ve Kamil Ahmet'ten sonra Sosa da doktorların raporu üzerine kadrodan çıkarıldı. Bordo-mavili ekipte oynayıp oynamayacağı belli olmayan Badou Ndiaye ise yedekler arasında yer aldı.

Burak HAKERLER