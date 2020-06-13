G.Saray sil baştan

Gelecek sezon kadrosunda büyük değişikliğe gitmeye hazırlanan G.Saray ile ilgili ortaya atılan iddialar taraftarları heyecanlandırıyor. Sarıkırmızılıların savunma, orta saha ve hücuma yapacağı takviyelerle yepyeni bir takım yaratmayı hedeflediği bilinirken görüşmeler hız kazandı.

PEREZ SICAK BAKIYOR

İtalyan basını Aslan'ın Roma'da kiralık olarak forma giyen Barcelonalı yıldız Carles Perez için de teklif götürdüğünü öne sürerken 22 yaşındaki sağ kanat ve forvet oyuncusunun da sarı-kırmızılı takıma gitmeye sıcak baktığı aktarıldı. Sao Paulo'da forma giyen genç ön libero Brezilyalı Fabinho transferinde de yeni gelişmeler yaşanıyor. Anderlecht ve Club Brugge'ün de istediği genç oyuncunun transferi konusunda sarı kırmızılıların bir adım önde olduğu öne sürüldü.

YENİ GELİŞMELER

Sao Paulo ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona eren ön libero Fabinho'ya aynı zamanda Japonya ve İtalya'dan da teklifler var. Bu arada İtalya'dan tecrübeli savunmacı Diego Godin ve Galatasaray'la ilgili sürpriz bir iddia geldi. Inter Miami'den gelen teklifi ABD'de oynamak istemediği için reddeden İnterli 34 yaşındaki stoperin, Galatasaray'dan bir teklif gelirse kabul edeceği yazıldı.