Kartal sahnede

Süper Lig'in yeniden başlamasıyla birlikte Beşiktaş da bugün Fraport TAV Antalyaspor maçıyla birlikte sahne alacak. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek ve beIN Sports 1 kanalı naklen yayınlayacak. Beşiktaş'ta, Antalyaspor karşılaşması öncesinde Burak Yılmaz'ın cezası bulunuyor. Burak'ın yanı sıra sakatlığı bulunan N'Koudou'nun da forma giymesi beklenmiyor.

KALE ERSİN'İN

Kartal'da korona virüs nedeniyle lige verilen arada takımdan ayrılan Karius'un yerine, Antalyaspor maçında kaleyi kimin koruyacağı merak konusu. Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenmanlardaki performansa göre Ersin Destanoğlu'nu ilk 11'e yazmayı düşünüyor. Tribünde karton taraftar uygulaması yapan siyah-beyazlı ekibi, yaklaşık 20 bin karton taraftarı bekliyor. Bahadır Öztürk ve Charles Antalya'ya dönemedikleri için forma giyemeyecek.