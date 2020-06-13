Kırkpınar belirsizliği

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hangi tarihte düzenleneceğine ilişkin konuşan Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tarih verdi.

'SEVDİĞİMİZ İÇİN YAPIYORUZ'

BU yıl 3-4-5 Temmuz'da 659.'su gerçekleştirilmesi planlanan ancak korona virüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili belirsizlik sürüyor. Güreş organizasyonu yapan tüm belediye başkanlarıyla istişare yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Şu bir gerçek; biz gönüllü güreş yapan belediyeleriz ve bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz" dedi. Kumluca, Elmalı ve Kurtdere güreşlerinin de Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile beraber düzenlenip, düzenlenmeyeceğine ilişkin Yılmaz, "Biz bunlarda boy atlatıyoruz. Boy atlama bir pehlivan için önemli. Bütün gençler oradaki güreşlere geliyor. Bizim yaptığımız güreşlere başpehlivanlar da geliyor. Üç günlük ve tarihi organizasyonlar bunlar. Yağlı Güreş Birliği'ni de gücü olan, olmayana yardım etsin diye kurduk. Şu anda çok organizeyiz ve iyi gidiyoruz. Anladığım kadarıyla piyasada Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni 3 Temmuz'da veya bir hafta sonra yaparız gibi bir pozitif enerji var" diye konuştu.