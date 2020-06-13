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Haberler Spor La Liga’da start verildi

’da start verildi

La Liga’da start verildi
Giriş Tarihi: 13.6.2020

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından Sevilla-Real Betis karşılaşmasıyla yeniden başladı. Seyircisiz oynanan Endülüs derbisini Sevilla, 2-0 kazandı. Ev sahibi ekip Sevilla, 56. dakikada penaltıdan Lucas Ocampos ve 62. dakikada eski Galatasaraylı futbolcu Fernando'nun attığı gollerle sonuca gitti. Mmücadele öncesinde salgın sebebiyle hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Kovid-19 önlemleri kapsamında top toplayıcılar sahada eldivenli ve maskeli şekilde yer aldı. Yedek oyuncular ise tribünde mesafeli oturdu. Ligde bugün 15.00'te Espanyol- Deportivo Alaves , 18.00'de Celta Vigo-Villarreal, 20.30'da Leganes-Valladolid ve 23.00'te Mallorca-Barcelona maçları oynanacak.

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