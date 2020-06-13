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Haberler Spor Salihli’de poligon faaliyetleri başladı

Salihli’de poligon faaliyetleri başladı

Salihli’de poligon faaliyetleri başladı
Giriş Tarihi: 13.6.2020

Salihli'nin Kabazlı Mahallesi'nde faaliyetlerini sürdüren, milli atıcılarının antrenman yapmak için geldiği Türkiye'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük poligonu olan Uluslararası Salihli Trap Skeet Atış Poligonu, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almasının ardından, faaliyetlerine yeniden başladı. Hizmete başlayan poligona gelen atıcılar sosyal mesafe kuralına uyarak antrenman atışı yaptı. Salihli Belediyesine ait Uluslararası Salihli Trap Skeet Atış Poligonu'nun yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında randevulu bir şekilde hizmet vereceği, poligondan faydalanmak isteyen atıcı ve avcıların randevu almaları istendi.

EMRE SAÇLI

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