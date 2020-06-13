Geçtiğimiz günlerde adı Fenerbahçe için yazılan Spartak Moskova'nın yıldızı Andre Schürrle ile ilgili açıklama geldi. Schürrle'nin menajeri Ingo Haspel, Alman yıldızın takımıyla bir yıllık sözleşmesi daha olduğunu söyleyerek "Koronavirüs nedeniyle Avrupa karışmış durumda, transfer konuşmak için şu an çok erken. 1, 1.5 ay içerisinde daha net konuşabiliriz. Dortmund'la sözleşmesinin bitmesine 1 yıl var. Kulüp ne karar verecek bilmiyoruz. Spartak Moskova'da ise iyi başladı ancak sakatlıklar peşini bırakmadı" dedi.