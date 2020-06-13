  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Schürrle ile ilgili açıklama

Schürrle ile ilgili açıklama

Schürrle ile ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 13.6.2020

Geçtiğimiz günlerde adı Fenerbahçe için yazılan Spartak Moskova'nın yıldızı Andre Schürrle ile ilgili açıklama geldi. Schürrle'nin menajeri Ingo Haspel, Alman yıldızın takımıyla bir yıllık sözleşmesi daha olduğunu söyleyerek "Koronavirüs nedeniyle Avrupa karışmış durumda, transfer konuşmak için şu an çok erken. 1, 1.5 ay içerisinde daha net konuşabiliriz. Dortmund'la sözleşmesinin bitmesine 1 yıl var. Kulüp ne karar verecek bilmiyoruz. Spartak Moskova'da ise iyi başladı ancak sakatlıklar peşini bırakmadı" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Schürrle ile ilgili açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA