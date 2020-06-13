Korona virüs tedbirleri çerçevesinde tüm karşılaşmalara seyircisiz devam edilmesi kararının alınması nedeniyle Göztepe- Trabzonspor maçında da tribünler boş kaldı. Ancak Göztepe Kulübü'nün hafta içinde gerçekleştirdiği 'Seni Yalnız bırakmadık' uygulamasıyla tribünlere taraftar forması serildi. 8 Haziran'dan itibaren kulübe formalarını teslim eden binlerce taraftarın lisanslı forması Gürsel Aksel Stadı'nın tribünlerini süsledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, hayata gözlerini yuman Göztepelileri de unutmadı. Vefat eden 40'a yakın Göztepe taraftarının formaları da Gürsel Aksel Stadı'nda açık tribündeki koltuklara serilirdi.



Göztepe tribünleri taraftarların formalarıyla donatılırken tribünler de anlamlı pankartlarla dolldu. Tribünde Ölümsüz Göztepeliler', 'Irkçılığa hayır', 'İnadına Göztepe' olmak üzere bir çok pankart stattaki yerini aldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Maçtan önce ve maç sırasında güvenlik güçleri stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alsa da taraftarlar formalarıyla stat çevresinde tezahürat yapıp seslerini futbolculara duyurmaya çalıştı. Trabzonspor'a diş geçiremeyen Göztepe'de futbolcular maç sonrasında adeta yıkıldı. Futbolcular 3 gol yiyen kaleci Beto'yu teselli etti.