Akhisarspor'un tecrübeli teknik direktörü Yılmaz Vural, şampiyonluk yarışının son düdüğe kadar devam edeceğini söyledi. Ligde ilk 2'den Süper Lig'e çıkmak için ilk 8 takımın da iddialı olduğunu belirten Vural, "Puanlar birbirine çok yakın" ifadelerini kullandı.

MÜTHİŞ BİRLİKTELİK

Vural, "Hem direkt Süper Lig, hem de Play-Off yarışı son düdüğe kadar bitmez. Bu periyotta 3 aylık arada iyi çalışmış olan, seri yakalayan takım avantajlı olacak. Sezona ara verilmeden önce seri yakalamıştık. Tekrar seri istiyoruz. Bizim tek hedefimiz Süper Lig'e dönmek" şeklinde konuştu. Vural, "Herkesin hedefinin ilk 2 olduğu, kıran kırana bir yarış olacak. Bu sene takımların birbirine yakın olmasıyla baraj düştü. 60 puanı geçen takım Süper Lig'e çıkar, 55 puan ve üstü de Play-Off oynar. 3 aydır 1 gün bile eve gitmeyip Akhisarspor'un tesislerine karargah kurduk. Takım verdiğimiz programlara uydu. 28 Nisan'da antrenmanlar başladıktan sonra da tesisten hiç ayrılmadık. Hayatımda hiç evimde bile 3 ay aralıksız kalmamıştım. Aylardır 1 dakika bile tesislerden ayrılmadım. Akhisar'da çalışanından kulüp başkanına müthiş bir birliktelik yakaladık. Bu emeklerin sonu Süper Lig olacak" diye konuştu.

KENAN MOLLA