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Haberler Spor Statta sıkı sağlık önlemleri alındı

Statta sıkı sağlık önlemleri alındı

Statta sıkı sağlık önlemleri alındı
Giriş Tarihi: 13.6.2020

GÖZTEPE-TRABZONSPOR maçında TFF'nin Sağlık Protokolü kapsamında geniş ve sıkı önlemler alındı. Maçtan iki gün testten geçirilen futbolcu, teknik adam, hakem, basın mensubu, personel ve top toplayıcılar başta olmak üzere herkes sıkı sağlık tedrbirleri altında stada alındı. Müsabaka öncesinde stadın her köşesi dezenfekte edilirken, sosyal mesafe kuralları titizlikle uygulandı. Maçta kullanılan toplar müsabaka öncesi dezenfekte edilirken, soyunma odaları ve yedek kulübelerinde de kurallara harfiyen uyuldu. Daha önce Trabzonspor'un 5 yıl formasını giyen Soner Aydoğdu ile bir yıl Karadeniz ekibinde görev yapan Serdar Gürler eski takımlarına karşı görev yaptı.

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