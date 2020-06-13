Tahir Karapınar ilk maçına çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladığı karşılaşmaya teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde çıktı. Deneyimli hoca, 8 maçlık görevinin ilk maçında kadroda değişikliğe gitti. Sarılacivertlilerde sol bekte Deniz Türüç, stoperde sakatlığı geçen Falatte ve Serdar, Sağ bekte Dirar, orta alanda Gustavo, Mehmet Ekici, Ozan Tufan, Ferdi, Rodrigues ve ileri uçta Mevlüt forma giydi. Hafif sakatlığı bulunan Muriç, Trabzonspor maçı düşünülerek riske atılmadı. Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Hes Kablo Kayserispor karşısında da kadroda yer aldı.

KARTON TARAFTAR

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına tribünlerinde yer veren sarı-lacivertliler, görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybeden Prof. Murat Dilmener, hemşire Dilek Akçabelen ve eczacı İsmail Durmuş ile hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının fotoğraflarına da tribünlerinde yer verdi.