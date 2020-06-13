Trabzon golü attı şeref tribünü karıştı

Göztepe, açılışı 26 Ocak 2020'de yapılan Gürsel Aksel Stadı'ndaki 4. maçta Trabzonspor'u ağırladı. 87 gün önce bu statta Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe Trabzon önünde şok yenilgi yaşadı. Maç öncesinde iki takım yöneticileri arasında dostane görüntüler oluşurken maç sırasında ise gergin anlar yaşandı. Trabzonsporlu Nwakaeme'nin golünden sonra konuk ekibin yöneticileri sevinirken, Göztepeliler bu duruma tepki gösterdi. Tartışmaya futbolcular da katılınca sosyal mesafe hiçe sayıldı. Olaylar büyümeden önlendi.

SÖRLOTH BU KEZ BOŞ GEÇTİ

Trabzonsporlu Sörloth 4 maç aradan sonra ilk kez Göztepe maçıyla sahaya döndü. 26 maçta attığı 16 golle ligde gol krallığında zirve yapan Norveçli boş geçerken galibiyet golü Pereira'nin ortasında Nwakaeme'den geldi. Nijeryalı ligdeki 9. golünü attı. Trabzonspor'da Guilherme 41. dakikada kırmızı kart görürken Göztepeli Jerome ise gördüğü sarı kartla Malatya maçı öncesinde cezalı duruma düştü.