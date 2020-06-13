  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Türkiye Kupası Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

- maçının hakemi belli oldu!

Ziraat yarı final rövanş mücadelesi kapsamında oynanacak olan - karşılaşmasını yönetecek.

Türkiye Kupası Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

13.06.2020, 14:00 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020,15:01

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

16 Haziran Salı günü saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Öğretmenoğlu ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev alacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkacak ilk takımın belirleneceği eşleşmenin birinci maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup etmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye Kupası Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA