Aslan Ç.Rize önünde

Ligdeki son 10 maçını kaybetmeyen Galatasaray kritik bir maça çıkacak

Süper Lig'de şampiyonluğun önemli adaylarından G.Saray, 91 günlük aranın ardından bugün iddiasına kaldığı yerden devam etmeye çalışacak. Sarı-kırmızılılar ligin 27. haftasında deplasmanda Ç.Rizespor ile karşı karşıya gelecek ve mücadele saat 21.00'de başlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu yöneteceği randevuyu beIN Sports 1 kanalı naklen ekranlara getirecek. Aslan, Süper Lig'de yaptığı son 10 maçta yenilgi yaşamadı. Ligde son mağlubiyetini 16. haftada deplasmanda Göztepe karşısında gören sarı-kırmızılı ekip, sonrasında yaptığı 8 karşılaşmayı kazandı. G.Saray 2 maçta da berabere kaldı.