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Aslan Ç.Rize önünde

Ligdeki son 10 maçını kaybetmeyen kritik bir maça çıkacak

Aslan Ç.Rize önünde
Giriş Tarihi: 14.6.2020
Süper Lig'de şampiyonluğun önemli adaylarından G.Saray, 91 günlük aranın ardından bugün iddiasına kaldığı yerden devam etmeye çalışacak. Sarı-kırmızılılar ligin 27. haftasında deplasmanda Ç.Rizespor ile karşı karşıya gelecek ve mücadele saat 21.00'de başlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu yöneteceği randevuyu beIN Sports 1 kanalı naklen ekranlara getirecek. Aslan, Süper Lig'de yaptığı son 10 maçta yenilgi yaşamadı. Ligde son mağlubiyetini 16. haftada deplasmanda Göztepe karşısında gören sarı-kırmızılı ekip, sonrasında yaptığı 8 karşılaşmayı kazandı. G.Saray 2 maçta da berabere kaldı.
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