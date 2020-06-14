Bal-Kes köşeyi döndü

Rahmi Anıl’ı Trabzon’a satıp 2 milyon TL bonservisi ve 1 milyon TL bonus kazanan kırmızı-beyazlılar Al Malle ve Serdar Güncü için 6 milyon TL istedi

TFF 1. Lig temsilcisi Ekol Hastanesi Balıkesirspor, genç yıldızı Rahmi Anıl Başaran'ın Trabzonspor'la 4 yıllık sözleşme imzalamasının ardından kasasını doldurdu. 2017 yılında profesyonel imzayı atan ve kırmızı- beyazlı takımda parlayan 20 yaşındaki oyuncu, kendisini bordo-mavili renklere bağlayan mukaveleyi imzaladı, kulüp köşeyi döndü.



SIRADA SERDAR VAR

Susurluk doğumlu Rahmi Anıl, Süper Lig'in dev kulübü Trabzonspor'la anlaşırken, Bal- Kes'e de önemli bir servet kazandırdı. Rahmi Anıl, kulübü Balıkesirspor'a ilk aşamada 2 milyon TL kazandırdı. Bonservis için kırmızı- beyazlılara 2 milyon TL ödeyecek olan Trabzonspor aynı zamanda bonuslarla birlikte 1 milyon TL daha ödeyecek, sonraki satıştan ise Balıkesirspor'a yüzde 10 pay verilecek. Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, "Bu transferle maddi açıdan zor durumda olan kulübümüze nefes aldıracak. Trabzonspor, Serdar Güncü ve Aly Malle için de bastırıyor. Sıkı bir pazarlık yapıyoruz. Bal-Kes'in geleceği açısından oyuncu satışlarıyla kulübü ayakta tutacağız" ifadelerini kullandı. Balıkesirspor'un, Serdar ve Malle için Trabzonspor'dan 6 milyon TL bonservis talep ettiği öğrenildi.



■ ÜMİT YÖNEY