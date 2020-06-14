B.Şehir kaldığı yerden

Süper Lig'e verilen üç aylık aranın ardından sahasında Alanyaspor'u ağırlayan Medipol Başakşehir, sahadan 2-0 galip ayrıldı. 11'de Skrtel'in kısa pasında Epureanu'dan önce araya giren Papiss Cisse, ceza alanı içine girdikten sonra pasını Bakasetas'a verdi. Bakasetas'ın altıpasın solundan yerden vuruşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kurtardı. 20'de Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tzavellas'ın kafa vuruşunda savunmadan seken top kaleci Mert'te kaldı. 64'te İrfan'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mahmut'un kafa vuruşuna meşin yuvarlak ağlara gitti.
PENALTI SKORU BELİRLEDİ
1-0 77'de hakem Ali Şansalan, ceza sahası içinde Tzavellas'ın elle oynadığını pozisyon sonrası VAR'a gitti. Pozisyonu inceleyen Şansalan daha sonra penaltı kararı verdi. 80'de penaltıda topu başına geçen Visca, kaleci Marafona'nın solundan skoru belirledi: 2-0.
PENALTI SKORU BELİRLEDİ
1-0 77'de hakem Ali Şansalan, ceza sahası içinde Tzavellas'ın elle oynadığını pozisyon sonrası VAR'a gitti. Pozisyonu inceleyen Şansalan daha sonra penaltı kararı verdi. 80'de penaltıda topu başına geçen Visca, kaleci Marafona'nın solundan skoru belirledi: 2-0.
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