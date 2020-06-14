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B.Şehir kaldığı yerden

Lige verilen üç aylık aranın ardından şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir, sahasında ’u ve Visca (P) ile geçti

B.Şehir kaldığı yerden
Giriş Tarihi: 14.6.2020
Süper Lig'e verilen üç aylık aranın ardından sahasında Alanyaspor'u ağırlayan Medipol Başakşehir, sahadan 2-0 galip ayrıldı. 11'de Skrtel'in kısa pasında Epureanu'dan önce araya giren Papiss Cisse, ceza alanı içine girdikten sonra pasını Bakasetas'a verdi. Bakasetas'ın altıpasın solundan yerden vuruşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kurtardı. 20'de Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tzavellas'ın kafa vuruşunda savunmadan seken top kaleci Mert'te kaldı. 64'te İrfan'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mahmut'un kafa vuruşuna meşin yuvarlak ağlara gitti.

PENALTI SKORU BELİRLEDİ
1-0 77'de hakem Ali Şansalan, ceza sahası içinde Tzavellas'ın elle oynadığını pozisyon sonrası VAR'a gitti. Pozisyonu inceleyen Şansalan daha sonra penaltı kararı verdi. 80'de penaltıda topu başına geçen Visca, kaleci Marafona'nın solundan skoru belirledi: 2-0.
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