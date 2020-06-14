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B.Şehir kaldığı yerden

Lige verilen üç aylık aranın ardından şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir, sahasında Alanyaspor’u Mahmut ve Visca (P) ile geçti

Giriş Tarihi: 14.6.2020