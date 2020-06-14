Çaykur Rizespor - Galatasaray | Canlı anlatım

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig, Cuma günü yeniden start aldı ve futbol hasreti sona erdi. Son iki sezonu şampiyonlukla kapatan ve yine zirveyi hedefleyen Galatasaray bugün Çaykur Rizespor maçıyla 8 maçlık maratona start verecek.
Mücadele öncesinde Fatih Terim'in öğrencileri 50 puanla 3. sırada yer alırken, Ünal Karaman'ın çalıştırdığı Karadeniz ekibi 25 puanla 16. sırada.
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Mücadele saat 21.00'den itibaren beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanacak.
MUSLERA HASTANEYE KALDIRILDI
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, Çaykur Rizespor maçının 15. dakikasında sakatlık geçirdi. Muslera, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Muslera'nın yerine kaley Okan Kocuk geçti.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Muslera, Ahmet Çalık, Donk, Mariano, Seri, Saracchi, Onyekuru, Feghouli, Lemina, Falcao
ÇAYKUR RİZESPOR 11'İ
Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda
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