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Haberler Spor Çaykur Rizespor - Galatasaray | Canlı anlatım

- | Canlı anlatım

'de oynadığı son 10 karşılaşmada bileği bükülmeyen , temsilcisinin konuğu oluyor. Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Haberimizden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

Çaykur Rizespor - Galatasaray | Canlı anlatım

14.06.2020, 20:07 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020,21:37

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig, Cuma günü yeniden start aldı ve futbol hasreti sona erdi. Son iki sezonu şampiyonlukla kapatan ve yine zirveyi hedefleyen Galatasaray bugün Çaykur Rizespor maçıyla 8 maçlık maratona start verecek.

Mücadele öncesinde Fatih Terim'in öğrencileri 50 puanla 3. sırada yer alırken, Ünal Karaman'ın çalıştırdığı Karadeniz ekibi 25 puanla 16. sırada.

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Mücadele saat 21.00'den itibaren beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanacak.

MUSLERA HASTANEYE KALDIRILDI

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, Çaykur Rizespor maçının 15. dakikasında sakatlık geçirdi. Muslera, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Muslera'nın yerine kaley Okan Kocuk geçti.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Muslera, Ahmet Çalık, Donk, Mariano, Seri, Saracchi, Onyekuru, Feghouli, Lemina, Falcao

ÇAYKUR RİZESPOR 11'İ
Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda

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