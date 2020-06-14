Haberler Spor Çaykur Rizespor - Galatasaray | Canlı anlatım

Çaykur Rizespor - Galatasaray | Canlı anlatım

Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmada bileği bükülmeyen Galatasaray, Karadeniz temsilcisinin konuğu oluyor. Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Haberimizden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

14.06.2020, 20:07 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020,21:37