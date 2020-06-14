Denizli’de iki eksik

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yarın saat 21.00'de deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, kafile bugün yola çıkacak. Yeşil-siyahlılarda topuğunda ezilme olan Recep Niyaz ve bağırsak operasyonu geçiren Sackey bu maçta forma giyemeyecek. Denizli temsilcisinde sözleşmeleri fesih edilen Adam Stachowiak ve Barrow'da yer alamayacak. Teknik Direktör Bülent Uygun'un bu maçta Stachowiak, Barrow, Recep ve Sackey'in yerlerine Tolgahan Acar, Sedat Şahintürk, Lopes ve Özgür Çek'i oynatması bekleniyor.

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