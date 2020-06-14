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Fener ‘oh’ çekti

Kanarya’nın 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmemesinde İzmirli teknik adam ’ın rolü büyük oldu. Karapınar yaptığı değişikliklerle maçın seyrini değiştirdi

Fener ‘oh’ çekti
Giriş Tarihi: 14.6.2020
Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenerek ligde 7 maç sonra galibiyetle tanışan F.Bahçe hayata döndü. İzmirli teknik adam Tahir Karapınar yönetiminde 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen sarı-lacivertlilerin art arda bulduğu gollerle 3 puan hasreti de son buldu. Kanarya son 7 maçlık süreçte 4 mağlubiyet, 3 beraberlik almıştı. İstanbul temsilcisi 3 maçlık iç sahasında kazanamama fobisini de yenmiş oldu.

KARAPINAR DAMGA VURDU
Göreve geçen hafta getirilen Tahir Karapınar'ın da bu galibiyette payı büyük oldu. 59'da yenilen gol sonrası 4 değişikliğe giden 64'te Ferdi'nin yerine Muriç'i, 72'de de Mevlüt'ün yerine Zajc'ı oyuna alan Karapınar, 79'da da M.Ekici'yi kenara alıp Emre'ye, Rodrigues'in yerine de Tolga'ya şans tanıdı. Özellikle son iki değişiklikle maç geri geldi. Karapınar, 2014/15 sezonunda F.Bahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal'dan bu yana F.Bahçe'nin başında çıktığı ilk Süper Lig maçını kazanan ilk yerli teknik direktör oldu.

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