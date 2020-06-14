Kader böyle istedi

Uygun Sivasspor’u, Çalımbay ise Denizlispor’u Avrupa kupalarına taşıyan isimlerdi. İki teknik adam yarın yine tarihi bir maça çıkacak

Korona virüs nedeniyle lige verilen aranın ardından yeniden başlayan Süper Lig'de yarın müthiş bir mücadele sergilenecek. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor ile üst sıralara doğru emin adımlarla ilerleyen Denizlispor'a konuk olacak. Aslında bu maç iki takımın teknik direktörleri açısından da büyük anlam taşıyacak. Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun uzun yıllar görev yaptığı ve 2008-2009 sezonunda tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına taşıdığı Sivasspor'a karşı bu kez rakip takımın teknik direktörü olarak sahaya çıkacak. İkinci Lig'den aldığı kırmızı-beyazlıları Süper Lig'de şampiyonluğa oynatan Bülent Uygun, 2008-09 sezonunda şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı.



UNUTULMAZ BAŞARILAR ELDE ETTİLER

Küme düşme potasındayken aldığı Denizlispor ile tarihi zaferlere imza atan Rıza Çalımbay'da 2002-2003 sezonunda UEFA Avrupa Kupası'na taşımış ve Çalımbaylı efsane kadro ile büyük zaferlere imza atmıştı. Çalımbaylı Denizlispor Sparta Prag ve Lyon gibi takımları elemiş ama son 16 turunda sonradan şampiyon olan Porto'ya elenmişti. Şimdi futbol dünyası Çalımbay ile Uygun'un tarihi zaferlere imza attıkları teski akımlarına karşı alacakları sonucu merak ediyor.