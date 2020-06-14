Kara Kartal evinde dağıldı

Süper Lig'e verilen 3 aylık arananın ardından Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. 7'de Boateng'in pasında topla buluşan Ruiz, topu Rıdvan'la buluşturdu. Ceza sahasına giren genç oyuncun bekletmeden çektiği şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti. 15'te Amilton'un şutunu Ersin çeldi. Dönen sağ kanatta yeniden buluşan Amilton'un ortasında altıpas önünde Sinan Gümüş kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1. 35'te Podolski'nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren Amilton'un şutunda Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 46'da Sinan Gümüş'ün sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.



ATAKLAR SONUÇ GETİRMEDİ

50'de Gökhan Gönül'ün ceza sahasının sağından ortaladığı topla arka direkte buluşan N'Koudou'nun vuruşunda kaleciyi geçen topu Antalyaspor savunması çizgi üzerinde uzaklaştırdı. 55'te Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla buluşan Hutchinson çalımlarla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu Boyd'un önüne bıraktı. Boyd'un vuruşunda Boffin topun kaleye gitmesini ayaklarıyla engelledi. 68'de Beşiktaş'ın golü geldi. Elneny'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla sağ tarafta buluşan Lens çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Ljajic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2. 79'da N'Koudou topu dışarı çevirdi. Gökhan sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti. Maç 2-1 sona erdi.

KARTONETLER TRİBÜNLERİ SÜSLEDİ

Beşiktaş yönetiminin 4 iç saha maçı için 'Ruhumuz Yeter' sloganıyla başlattığı taraftar kartonetleri karşılaşmadan önce tribünlere yerleştirildi. Siyah-beyazlı kulübün vefat eden eski başkanlarının fotoğraflarının da yer aldığı kartonetlerin sayısının yaklaşık 5 bin olduğu belirtildi.

YALÇIN DEĞİŞTİRDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 27. haftasında oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu'na kalede görev verdi. Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinin ardından Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran arasında tercih yapmak zorunda kalan Sergen Yalçın, kaleyi Ersin'e emanet etti. 19 yaşındaki file bekçisi, A takımda ilk kez forma giydi. Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'ı da Caner Erkin'in yerine sol bekte görevlendirdi. Rıdvan Yılmaz bu sezon Süper Lig'de Göztepe karşısında, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 24Anagold Erzincanspor karşısında görev yapmıştı. Sakatlığı devam eden N'Koudou forma giyemezken, cezalı Burak'ın yerine genç oyuncu Güven Yalçın oynadı.