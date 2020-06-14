Galatasaray'da sakatlığı geçen Luyindama ile ilgili beklenen gelişmenin yaşandığı bildirildi. Footrdc'in haberine göre, İngiltere'den Aston Villa'nın yönetimi sezon sonunda Luyindama transferi için Galatasaray yönetimiyle görüşerek teklifini yapacak. Söz konusu teklifin 15 milyon Euro olduğu kaydedildi. Hem Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yerli ve genç stoper talebinden dolayı, hem de 15 milyon Euro gibi yüksek bir bedelden dolayı G.Saray'ın teklife sıcak bakacağı kaydedildi.
2022'YE KADAR
Luyindama'nın Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray, Standard Liege'den kiraladığı Luyindama'nın satın alma opsiyonunu da kullanarak bonservisini almıştı. Luyindama bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 10 karşılaşmada forma giydi.
2022'YE KADAR
Luyindama'nın Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray, Standard Liege'den kiraladığı Luyindama'nın satın alma opsiyonunu da kullanarak bonservisini almıştı. Luyindama bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 10 karşılaşmada forma giydi.
Luyindama için 15 milyon Euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.