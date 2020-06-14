Luyindama için 15 milyon Euro

Sarı-kırmızılı ekibin stoperi ile ilgili Aston Villa’dan flaş bir teklif geldi

Galatasaray'da sakatlığı geçen Luyindama ile ilgili beklenen gelişmenin yaşandığı bildirildi. Footrdc'in haberine göre, İngiltere'den Aston Villa'nın yönetimi sezon sonunda Luyindama transferi için Galatasaray yönetimiyle görüşerek teklifini yapacak. Söz konusu teklifin 15 milyon Euro olduğu kaydedildi. Hem Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yerli ve genç stoper talebinden dolayı, hem de 15 milyon Euro gibi yüksek bir bedelden dolayı G.Saray'ın teklife sıcak bakacağı kaydedildi.



2022'YE KADAR

Luyindama'nın Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray, Standard Liege'den kiraladığı Luyindama'nın satın alma opsiyonunu da kullanarak bonservisini almıştı. Luyindama bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 10 karşılaşmada forma giydi.