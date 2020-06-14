Nazillispor’dan isyan

Liglerin başlama tarihi ile ilgili yaşanan süreci değerlendiren teknik direktör Yavuz İncedal, “Tarihler konusunda serzenişimiz var” dedi

Korona virüs sürecinde durdurulan ve yeniden başlaması için 18 Temmuz'un işaret edildiği 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'da, teknik heyet Türkiye'de yaşanan belirsizliğe tepki gösterdi. Maçlar öncesi iki kez hazırlıklara başlama tarihi belirleyen ancak tarih belirsizliği nedeniyle iki kez kampı iptal eden Naz-Naz'da teknik direktör Yavuz İncedal açıklamalarda bulundu.



'KARARI BEKLİYORUZ'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara saygılı olduklarının altını çizen İncedal, "Ama iş çok uzadı. Tarih konusunda daha önce sağlıklı bir şekilde karar verilebilirdi" dedi. Şahsi fikrinin liglerin oynanmasından yana olduğunu vurgulayan ve her şeyin başında sağlığın geldiğine dikkat çeken İncedal, "Yaşanan karar değişikliği kulüpleri, yönetimleri, teknik heyetleri ve oyuncuları etkiliyor. Bu nedenle net tarihler önemli. Bu konuda serzenişimiz var. Şuanda biz de Pazartesi çıkacak son kararı bekliyoruz. Yol haritamızı da buna ifadelerini kullandı.



İHSAN KARATAŞ