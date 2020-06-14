Yeni iddia Rui Vitoria

F.BAHÇE'NİN yeni sezona yönelik teknik direktörlük arayışları için ise çarpıcı bir iddia geldi. Goal Arabia'nın iddiasına göre, F.Bahçe yönetimi yeni sezonda teknik direktörlük görevi için Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımını çalıştıran Rui Vitoria'ya yıllık 2.5 milyon Euro değerinde teklifte bulundu. Al Nassr yönetimiyle yeni sözleşme imzalamayan Rui Vitoria'nın ise bu teklifi beklettiği öne sürüldü.
5 YILDA 6 KUPA KAZANDI
PORTEKİZ ve Suudi Arabistan'da son 5 yılı oldukça başarılı geçen Rui Vitoria, bu süreçte Portekiz'de 2'si lig olmak üzere toplamda 6 kupa kazandı. Vitoria dışında Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut ile ilgili iddialar da sürüyor. İddialara göre Fenerbahçe'nin kupada olası bir F.Bahçe-Alanya eşleşmesi yüzünden genç teknik direktörü zorda bırakmamak için açıklama yapmadığı kaydedildi.
5 YILDA 6 KUPA KAZANDI
PORTEKİZ ve Suudi Arabistan'da son 5 yılı oldukça başarılı geçen Rui Vitoria, bu süreçte Portekiz'de 2'si lig olmak üzere toplamda 6 kupa kazandı. Vitoria dışında Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut ile ilgili iddialar da sürüyor. İddialara göre Fenerbahçe'nin kupada olası bir F.Bahçe-Alanya eşleşmesi yüzünden genç teknik direktörü zorda bırakmamak için açıklama yapmadığı kaydedildi.
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