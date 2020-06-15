Aslan ağır yaralı

Süper Lig'e verilen 3 aylık aranın ardından Galatasaray, Rizespor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. 1. dakikada ceza sahası dışında rakibinden topu kapan Milan Skoda'nın ceza alanına girmeden kaleye gönderdiği aşırtma şutta Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti. 42'de Saracchi'nin Samudio'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Milan Skoda'nın yaptığı vuruşta kaleci Okan Koçuk topu çeldi. Ardından dönen topu takip eden Skoda'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 45+14'te Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Falcao'nun şutu auta gitti. 53'te ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Melnjak'ın soldan ceza sahası içerisine sert ortasında Lemina'dan seken top Tunay Torun'un önünde kaldı. Bu futbolcunun arka direkte vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesine rağmen filelere gitti:

2-0. BAŞKA GOL OLMADI

54'te Feghouli'nin penaltı noktası üzerine pası sonrası müsait pozisyonda Onyekuru'nun vuruşunda, kaleci Tarık Çetin topu güçlükle kornere çeldi. 90+2'de sağ kanatta kazanılan faul atışında Seri'nin ortasına ceza sahası içerisinde Lemina'nın kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve 2-0 bitti.



BELHANDA YEDEK ÇIKTI

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Belhanda, müsabakaya yedekler arasında başladı. Geldiği günden beri gündemden düşmeyen yıldız isme özellikle Katar kulüplerinden ciddi transfer teklifleri geliyor.



FATİH TERİM'DEN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldukları karşılaşmada sakatlığı nedeniyle görev alamayan Marcao'nun yerine stoperde Ahmet Çalık'a görev verdi. Sarı-kırmızılı teknik adam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay aradan sonra yaptıkları müsabakada takımını, Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Onyekuru ve Falcao 11'i ile sahaya sürdü.



RİZE'DE KALE TARIK'A EMANET

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, milli kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Tarık Çetin'i Galatasaray karşısında görevlendirdi. Tarık, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan Galatasaray karşılaşmasında da kaleyi korumuştu. Devre arasında kadroya dahil edilen Tunay Torun ise ilk kez yeşil-mavili forma ile başlangıç kadrosunda yer aldı.



ALBAYRAK'DA MAÇI İZLEDİ

Karşılaşmayı, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da protokol tribünden takip etti. Albayrak, takımını memleketi Rize'de de yalnız bırakmadı. Tecrübeli futbol adamı alınan sonuç sonrası büyük üzüntü yaşadı.