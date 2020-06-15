Süper Lig'de Alanyaspor'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir, şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen teknik direktör Okan Buruk, "Futbolu özledik, sahalara geri dönmek güzel bir duygu. 6 haftalık çalışma süreci geçirdik. Bu 6 hafta boyunca özellikle oyuncularımızın ilk dönüşlerindeki durumları iyiydi ve iyi bir oyuncu grubuna sahibim. Oyunun başından itibaren iyiydik. İkinci yarının başında 10-15 dakikalık bölümde çok iyi işler yapmadık ama pozisyonlar bulduk, attığımız gollerle galibiyeti hak eden takım olduk. Şampiyonluk iddiamızı sürdürüyoruz. Bunun heyecanını çok fazla yaşıyorum" dedi.
Başakşehir’de keyifler yerinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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