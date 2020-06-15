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Haberler Spor Başakşehir’de keyifler yerinde

’de keyifler yerinde

Başakşehir’de keyifler yerinde
Giriş Tarihi: 15.6.2020

Süper Lig'de Alanyaspor'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir, şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen teknik direktör Okan Buruk, "Futbolu özledik, sahalara geri dönmek güzel bir duygu. 6 haftalık çalışma süreci geçirdik. Bu 6 hafta boyunca özellikle oyuncularımızın ilk dönüşlerindeki durumları iyiydi ve iyi bir oyuncu grubuna sahibim. Oyunun başından itibaren iyiydik. İkinci yarının başında 10-15 dakikalık bölümde çok iyi işler yapmadık ama pozisyonlar bulduk, attığımız gollerle galibiyeti hak eden takım olduk. Şampiyonluk iddiamızı sürdürüyoruz. Bunun heyecanını çok fazla yaşıyorum" dedi.

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