Denizli’ye sert rakip

Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor, bugün deplasmanda şampiyonluk hesapları yapan Sivasspor'la karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Pandemiden dolayı lige ara verilmeden önce iyi bir çıkış yakalayan Ege temsilcisi oynadığı son 3 maçta Yeni Malatyaspor'u 2-0, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerken, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kalmıştı. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Recep'in forma giyemeyeceği ifade edildi. Alacaklarını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden kaleci Stackhowiak'ın yerine Tolgahan görev yapacak.

"BİZ KAZANACAĞIZ"

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Sivas deplasmanından iyi bir sonuçla döneceklerini belirtti. Yalçın, "Pandemi süresince takımımız çok iyi çalıştı. Güçlü rakibimiz karşısında galibiyete uzanmak istiyoruz" diye konuştu.



UYGUN, GÖZÜNE KESTİRDİ

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, deplasmanda şampiyon adayı Sivasspor'u yenecek güçlerinin olduğunu söyledi. Uygun, "İnşallah Denizlispor'a yakışır bir şekilde futbol oynayıp Sivas'tan puanlarla dönmek istiyoruz. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Rakibimizi yenmek için sahada çok daha fazla mücadele etmek zorundayız. Futbolcularıma sahada güveniyorum" şeklinde konuştu.