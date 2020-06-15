Enes Ünal’dan gollü başlangıç

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28'inci hafta mücadelesinde Real Valladolid, deplasmanda Leganes'i 2-1 mağlup ederken, milli futbolcu Enes Ünal bir gol kaydetti. Konuk ekip Real Valladolid'e 2-1'lik galibiyeti getiren goller 2'nci dakikada milli futbolcu Enes Ünal ve 54'üncü dakikada Ruben Alcaraz geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 84'üncü dakikada penaltıdan Oscar Rodriguez attı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes Ünal, 88'inci dakikada oyundan alındı.