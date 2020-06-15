Fernando Muslera'nın ameliyat tarihi açıklandı

Sarı kırmızılıların tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmış ve ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı.
Galatasaray Kulübü, yaptığı resmi açıklamada Muslera'nın ve Andone'nin ameliyat olacağı tarihi açıkladı.
İşte o açıklama;
"Oyuncumuz Florin Andone'nin yapılan MR tetkikleri sonucu; sağ dizde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilmiştir. Tedavisinin detayları oyuncunun sözleşmeli olduğu Brighton Kulübü ile yapılacak olan istişare sonrası planlanacaktır.
Tibia ve fibula kırığı teşhis edilerek bugün ön hazırlıkları yapılan oyuncumuz Fernando Muslera'nın ameliyatı ise yarın sabah gerçekleşecektir."
Çaykur Rizespor 2 – 0 Galatasaray I Maç sonucu
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