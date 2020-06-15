  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Fernando Muslera'nın ameliyat tarihi açıklandı

'nın ameliyat tarihi açıklandı

karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Uruguaylı yıldız Muslera'nın ameliyat tarihi açıklandı. , 'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olmuş ve mücadele 2-0'lık mağlubiyetle sonuçlanmıştı.

Fernando Muslera'nın ameliyat tarihi açıklandı

15.06.2020, 14:41 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020,14:54

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olmuş ve mücadele 2-0'lık mağlubiyetle sonuçlanmıştı.

Sarı kırmızılıların tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmış ve ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı.

Galatasaray Kulübü, yaptığı resmi açıklamada Muslera'nın ve Andone'nin ameliyat olacağı tarihi açıkladı.

İşte o açıklama;

"Oyuncumuz Florin Andone'nin yapılan MR tetkikleri sonucu; sağ dizde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilmiştir. Tedavisinin detayları oyuncunun sözleşmeli olduğu Brighton Kulübü ile yapılacak olan istişare sonrası planlanacaktır.

Tibia ve fibula kırığı teşhis edilerek bugün ön hazırlıkları yapılan oyuncumuz Fernando Muslera'nın ameliyatı ise yarın sabah gerçekleşecektir."

Çaykur Rizespor 2 – 0 Galatasaray I Maç sonucu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fernando Muslera'nın ameliyat tarihi açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA