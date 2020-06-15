Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ligin 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla devam etti.. Sarı-kırmızılılar, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve istasyon çalışmaları yaptı.
YARIN DEVAM EDİLECEK
Antrenmanın ikinci bölümündeyse taktik ağırlıklı çalışmalar yaparak günü tamamladı. Hazırlıklarına hız kesmeden sürdüren Göztepe'de antrenmanlar yarın da devam edecek.
Göztepe, Yeni Malatyaspor deplasmanına hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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