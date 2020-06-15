  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Göztepe, Yeni Malatyaspor deplasmanına hazırlanıyor

, deplasmanına hazırlanıyor

, 'in 28. haftasında konuk olacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Göztepe, Yeni Malatyaspor deplasmanına hazırlanıyor

15.06.2020, 19:04

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ligin 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla devam etti.. Sarı-kırmızılılar, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve istasyon çalışmaları yaptı.

YARIN DEVAM EDİLECEK

Antrenmanın ikinci bölümündeyse taktik ağırlıklı çalışmalar yaparak günü tamamladı. Hazırlıklarına hız kesmeden sürdüren Göztepe'de antrenmanlar yarın da devam edecek.




haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe, Yeni Malatyaspor deplasmanına hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA