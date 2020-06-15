Göztepe’nin gözü Gaitan’da

Spor Toto Süper Lig'e korona virüs salgını nedeniyle ara verilmesinin ardından sezona Trabzonspor yenilgisiyle başlayan Göztepe'de sergilenen kötü futbol yönetimi harekete geçirdi. Sarı-kırmızılılar dış transfer çalışmalarına yeniden hız verirken, İzmir ekibine Fransa'dan bir de müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin daha önce gündemine aldığı Arjantinli on numara Nico Gaitan kulübü Lille ile tamamen yollarını ayırdı.

KULÜP ARAYIŞINDA

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, devre arasında Amerika ekibi Chicago Fire ekibinden transfer ettiği 32 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu menajerine kulüp bulması için yetki verirken Göztepe yönetimi bugünden itibaren transfer için girişimlere başlayacak. Teknik direktör İlhan Palut'un da ısrarla istediği yıldız oyuncu için sarı-kırmızılılar şartları zorlayacak.



BEŞİKTAŞ DA ONU İSTİYOR

Arjantinli yıldız oyuncu Nico Gaitan'ın Türkiye'den Göztepe'nin yanı sıra başka talipleri de var. Süper Lig'de bu sezon beklenen performansını sergileyemeyen Beşiktaş da teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek sezon kadroda düşünmediği Adem Ljajic'in yerine Gaitan'ı gündeme almış ve siyah-beyazlı yönetim de Arjantinli oyuncu için nabız yoklamıştı. Lille ekibinin bu hamlesi sonrası Göztepe'nin yıldız oyuncu için Kartal ile çekişmesi bekleniyor.



BENFİCA'DA PARLADI

Boca Juniors'ta yetişen Gaitan, 2010'da geldiği Benfica'da 253 maçta 41 gol ve 88 asistle şov yaptı. Ardından 25 milyon Euro'ya gittiği Atletico'da tutunamadı. Çin'de Yifang ve ABD'de Chicago formaları da giydi.