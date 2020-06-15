İki yıldıza taviz yok

Beşiktaş'ın önceki gün oynadığı Antalyaspor maçında ilk golde hatası olan Gökhan Gönül ve ikinci yarı oyuna girdikten sonra olumlu bir katkı veremeyen Caner Erkin'in maaş indirimi ekseninde öne çıkan yeni sözleşme görüşmelerinin etkisinde kaldığı değerlendirilirken, iki oyuncu kendilerine yapılan eleştirilerin odak noktasına gelmeye başlamış durumda. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, önceki gün Rıdvan'ı oynatarak açık mesaj verdiği Caner için, yönetimin sözleşme konusunda hiçbir şekilde geri adım atmaması beklenirken, siyahbeyazlıların teknik patronunun alternatifinin bulunması halinde Gökhan Gönül için de aynı yolu izleyeceği gelen bilgiler arasında. Sözleşmeleri sona erecek iki yıldız oyuncuyla devam edilmeyeceği konuşulurken bilindiği üzere Caner Erkin eski takımı Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.