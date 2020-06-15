İyi ki doğdun Göztepe

İzmir'in ulu çınarı Göztepe, 95. kuruluş yıldönümünü korona virüs salgınının gölgesinde kutladı. Dünya ile Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle 14 Haziran kutlamaları temsili olarak Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen programla gerçekleşti. Pandemi nedeniyle tarafların yer alamadığı kutlamalarda, ilk meşaleyi salgınla mücadele eden sağlık personeli yaktı. Saatler 22,00'yi gösterdiğinde saha ortasında Başkanvekili Talat Papatya, Göztepeli doktorlar Emin Akıncıoğlu, Ömür Düzgünel, Yiğit Uyanıkgil, Özer Makay, Göztepe Sağlık Kurulu Başkanı Emin Bal ve Göztepe Kulüp Doktoru Halil Polat'ın yanı sıra koronavirüs salgınını yenen taraftar Tuğçe Çakır Özer ile sporcular Ferhat Arıcan, Caner Türk ve Duru Kutluoğlu meşale yaktı. Aynı anda ışık ve müzik gösterileriyle birlikte stadın çatısındaki yürüyüş parkuruna yerleştirilen insansız ateşleme sistemiyle bin 925 adet meşale yakıldı. Statta saat 21.30'da başlayan program Göztepe Kulübü'nün 'youtube' kanalından canlı olarak yayınlandı.

BARCELONA'DAN TEBRİK

Göztepe'nin kuruluş yıldönümünü Türkiye'den birçok kulüp kutlarken, Katalan ekibi Barcelona'nın Türkiye resmi sitesinden de sarı-kırmızılı takım için paylaşım geldi. Kutlama mesajında, "Fuar Şehirleri Kupası'nın en başarılı ekibi Barcelona'dan bu turnuvada yarı finale çıkarak Türk futbolunda bir ilki başaran takımına; Nice yıllara, Göz Göz Göztepe" mesajına yer verildi. İzmir ekibi de bu mesaja, "Fuar Şehirleri Kupası'nda bir ilki başaran Göztepe'den, bu turnuvanın en başarılı ekibine teşekkür" cevabı verildi.