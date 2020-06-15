Kara Kartal dağılıyor

Sahasında Antalya'ya mağlup olan Beşiktaş'ta yüzler gülmezken teknik heyet şimdiden gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için düğmeye basıyor. Öncelikle takımdan ayrılacak isimleri belirleyecek olan Kartal'da birçok oyuncuyla yolların ayrılacağı bildirildi. Takımda kiralık oynayan Rebocho, Diaby ve Elneny gitmesine kesin gözle bakılırken Adem Ljajic, Vida, Douglas ve Lens için gelecek teklifler değerlendirilecek.

BOATENG KALACAK MI?

Kiralık olarak forma giyen Kevin Prince Boateng ile görüşecek olan yönetim, bu futbolcuyu elde tutmak istiyor. 10 karşılaşmada en az 45 dakika forma giymesi durumunda sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan yıldız oyuncunun sözleşmesinin uzaması için 4 maçta daha forma giymesi gerekiyor.



GÖKHAN VE N'SAKALA GÜNDEMDE

Beşiktaş'ın takviye konusunda ise arayışlarının başladığı öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala isimlerini istedi. N'Sakala ile Alanyaspor'da, Gökhan Töre ile de Yeni Malatyaspor'da çalışan genç teknik adam, 2 futbolcuyu da kadroda görmek istiyor. Yalçın genç isimlerden kaleci Ersin, Kartal Kayra Yılmaz ve Güven Yalçın konusunda da sabır gösterilmesini isterken bu oyunculardan çok umutlu. Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde transfer için gaza basması bekleniyor.

20 MAÇTA İKİ ASİST YAPTI

Beşiktaş'ın Mısırlı orta sana oyuncusu Elneny bu sezon 20 lig karşılaşmasında görev aldı. 27 yaşındaki oyuncu bu süreçte 2 asist yaptı.