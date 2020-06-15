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Haberler Spor La Liga’da ilginç selfie

’da ilginç selfie

La Liga’da ilginç selfie
Giriş Tarihi: 15.6.2020

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Barcelona deplasmanda Mallorca'yı 4-0 mağlup ederken liderliğini koruyan Barcelona puanını 61'e çıkardı. Pandemi nedeniyle diğer karşılaşmalar gibi seyircisiz oynanan maçta alınan tüm önlemlere karşın, maçın 54. dakikasında tribünde oturan bir kişi sahaya atladı. Üzerinde Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin 10 numaralı milli forması bulunan kişi, herkesin şaşkın bakışları arasında Jordi Alba'nın yanına koşarak oyuncu ile selfie yaptı. Güvenlik görevlileri hemen müdahale ederek sahaya giren kişiyi dışarı çıkardı. Olay nedeniyle kısa bir süre duran karşılaşma, sahaya giren kişinin çıkarılmasının ardından yeniden başladı.

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