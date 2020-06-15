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Haberler Spor Muslera sakatlandı

Muslera sakatlandı

Muslera sakatlandı
Giriş Tarihi: 15.6.2020

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Muslera'nın, Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde iki kırık tespit edildi, Galatasaray'ın konuk olduğu Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Fernando Muslera'dan kötü haber geldi. Deneyimli kalecinin hastanede yapılan kontrollerinde, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde iki kırık tespit edildi. Öte yandan 68'de de Andone rakip kaleciyle girdiği pozisyon sonrası yerden kalkamadı ve oyundan çıktı.

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