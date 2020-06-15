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Haberler Spor Ozan ile Timur transferin gözdesi

Ozan ile Timur transferin gözdesi

Ozan ile Timur transferin gözdesi
Giriş Tarihi: 15.6.2020

İkinci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un iki futbolcusu transferin gözdesi olacak. Yeşil-beyazlı kulüple sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Ozan Sol ile Timur Kosovalı'ya 1. Lig ve 2. Lig'den birçok teklif var. Timur, TFF 2. Lig'de 161 maçta 67 gol, TFF 3. Lig'de 87 maçta 29 gol atma başarısı göstermiş, alt liglerde kalitesi tartışılmayacak forvetlerden birisi konumunda. Ozan, TFF 1. Lig'de 26 maçta 2 gol, TFF 2. Lig'de 135 maçta 31 gol, TFF 3. Lig'de 31 maçta 19 gollük istatistikleriyle birlikte çabukluğuyla ve deneyimiyle kaliteli isimlerden oldu. İç transferde henüz hamle yapmayan Bodrumspor yönetimi, iki oyuncunun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacakları konusunda henüz karar vermedi.

İLKER UYAR

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