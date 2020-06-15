Sivasspor - Denizlispor | Canlı anlatım

Koronavirüs arası sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de heyecan kapanış gününde de devam ediyor. 27. haftanın son karşılaşmasında zirve takibini sürdüren Demir Grup Sivasspor sahasında ligde orta sıralarda yer alan Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih Aksoy, Claudemir, Mert Hakan, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Yatabare
Yukatel Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Mustafa Yumlu, Oğuz, Bergdich, Olcay Şahan, Aissati, Murawski, Sacko, Oscar, Rodallega
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