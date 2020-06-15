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Sivasspor - Denizlispor | Canlı anlatım

Corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

15.06.2020, 20:21 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020,20:47