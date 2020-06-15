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Haberler Spor Sivasspor - Denizlispor | Canlı anlatım

Sivasspor - Denizlispor | Canlı anlatım

Corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başlayan 'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında 'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Sivasspor - Denizlispor | Canlı anlatım

15.06.2020, 20:21 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020,20:47

Koronavirüs arası sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de heyecan kapanış gününde de devam ediyor. 27. haftanın son karşılaşmasında zirve takibini sürdüren Demir Grup Sivasspor sahasında ligde orta sıralarda yer alan Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih Aksoy, Claudemir, Mert Hakan, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Yatabare

Yukatel Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Mustafa Yumlu, Oğuz, Bergdich, Olcay Şahan, Aissati, Murawski, Sacko, Oscar, Rodallega

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