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Haberler Spor “Talisca istiyorsa bütçemiz belli”

istiyorsa bütçemiz belli”

Başkanı, yıldız isim için görüşünü açıkladı.

“Talisca istiyorsa bütçemiz belli”
Giriş Tarihi: 15.6.2020

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi, son dönemde gündemde olan Talisca ve Quaresma iddialarına açıklık getirdi. Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de forma giyen Talisca için "Talisca çok başarılıydı. Gelip oynamak istiyorsa bütçemiz belli. Beşiktaş'a gelen futbolcular giderken büyük bir aşkla gidiyor" derken Quaresma defterinin ise kapandığını belirtti. Çebi, "Quaresma, gönlümüzde taht kurmuş bir oyuncudur. Onu da Quaresma yapan bu Beşiktaş taraftarıdır. O defter kapandı artık. Artık önümüze bakarak, genç çocuklarla, 3-5-10 sene top oynayacak, satılıp gelir getirecek futbolcularla yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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