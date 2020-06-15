Tarzan’ın gençleri kapış kapış

3. Lig 1. Grup ekiplerinden Manisaspor'un gençleri kapışılıyor. Fenerbahce, Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan17 yaşındaki Bilal Budak için 200 bin TL önerdi. Sonraki satıştan pay vermeyi de kabul eden sarı-lacivertli kulübün, Manisaspor yönetimiyle el sıkıştığı öğrenildi. Manisaspor'un altyapısından yetişip bu sezon başında profesyonelliğe imza atan Bilal Budak, siyah-beyazlı formayı 3. Lig'de 20 maçta terletti ve 2 gol attı.

KUBİLAY DA GÖZDE OLDU

Gölcükspor'dan 21 yaşındaki İsmail Yüksek'i transfer edip geleceğe yatırım yapan Fenerbahçe, Bilal Budak'ın yanı sıra yine 3. Lig temsilcisi 1928 Bucaspor'un 18 yaşındaki santrforu Barış Sungur için de temaslarını sürdürüyor. 2019 yılında profesyonelliğe adım atan Bilal, akademi liglerinde 87 maçta siyah-beyazlı formayı giydi, 26 gol kaydetti. Manisaspor'da Bilal Budak kadar genç file bekçisi Kubilay İsmail Zihni de transferin gözdesi oldu. Bu sezon 20 maçta forma giyen 20 yaşındaki eldiven için Çaykur Rizespor, Kayserispor, Gençlerbirliği ve Yeni Malatyaspor'un takipte olduğu vurgulandı. Birçok ekibin radarına giren Kubilay'ın sezon biter bitmez soluğu Süper Lig'de alması bekleniyor. 2019'da profesyonel olan Kubilay, akademi liglerinde 95 maçta görev yaptı.

ÜMİT YÖNEY