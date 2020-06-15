Uşakspor’da ilk imza

Uşakspor, ilk imzayı teknik direktörüyle attı. Yeni sezonun hamleleri için harekete geçen kırmızı- siyahlı kurmaylar, teknik direktör Hasan Erkin Şimşir ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

TARAFTARLAR DA ÇOK SEVDİ

BU sezonun devre arasında, Aşigo'nun teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı ve oynadığı maçlarda yönetimsel olarak taraftarın da beğenisini kazanan teknik patron Hasan Erkin Şimşir ile 2020-2021 sezonu için de yola devam etme kararı alındı. 12 Ocak 2020'de deplasmanda oynanan Kahramanmaraşspor maçıyla dümene geçen Hasan Erkin Şimşir, Uşakspor'un başında çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Ordu doğumlu 57 yaşındaki teknik adam, daha önce Osmanlıspor FK, Ankaraspor A2, Gençlerbirliği A2, Hacettepe, Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Afjet Afyonspor ve Vanspor kulüplerinde teknik adamlık görevi yaptı. Hasan Erkin Şimşir, 2015-2016 sezonunda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'la BAL 6. Grup'ta, 2016-2017 sezonunda da 3. Lig 3. Grup'ta Afjet Afyonspor'la şampiyonluk yaşamıştı.

ÜMİT YÖNEY