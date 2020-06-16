95. yıl dönümü buruk kutlandı

Göztepe her yıl geleneksel olarak büyük coşkuyla kutladığı kuruluş yıl dönümünü korona virüs salgını yüzünden buruk kutladı. Yeni stadındaki kutlamada başkanvekili Talat Papatya, sağlık çalışanları, amatör sporcular ve korona virüsü atlatan bir taraftar saha ortasına gelip ilk meşaleleri yaktı.

GÖZTEPE ATEŞİ HİÇ SÖNMEYECEK

Stadın çatısındaki yürüyüş parkuruna konulan 1925 adet meşalede insansız ateşleme sistemiyle yakılırken taraftarın yer almadığı kutlamalar bu yıl buruk geçti. Başkanvekili Papatya, "Her yıl yaktığımız meşalenin sönmesini istemedik" dedi.