  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor 95. yıl dönümü buruk kutlandı

95. yıl dönümü buruk kutlandı

95. yıl dönümü buruk kutlandı
Giriş Tarihi: 16.6.2020

Göztepe her yıl geleneksel olarak büyük coşkuyla kutladığı kuruluş yıl dönümünü korona virüs salgını yüzünden buruk kutladı. Yeni stadındaki kutlamada başkanvekili Talat Papatya, sağlık çalışanları, amatör sporcular ve korona virüsü atlatan bir taraftar saha ortasına gelip ilk meşaleleri yaktı.

GÖZTEPE ATEŞİ HİÇ SÖNMEYECEK
Stadın çatısındaki yürüyüş parkuruna konulan 1925 adet meşalede insansız ateşleme sistemiyle yakılırken taraftarın yer almadığı kutlamalar bu yıl buruk geçti. Başkanvekili Papatya, "Her yıl yaktığımız meşalenin sönmesini istemedik" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

95. yıl dönümü buruk kutlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA