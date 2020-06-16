Altay’da sarı kart tehlikesi

TFF 1. Lig'de korona virüs salgını nedeniyle sezona verilen yaklaşık 3 aylık aradan sonraki ilk maçında pazar günü Akhisarspor'u konuk edecek Altay'da 6 futbolcunun sarı kart ceza sınırında yer alması teknik heyetin keyfini kaçırdı. Akhisarspor karşısında Süper Lig yolundaki en kritik sınavlarından birine çıkacak siyah-beyazlılarda stoperler Abdülkerim ve Abdülhamit, sol bekler Özgür ve Doğa ile orta saha oyuncuları Yılmaz ve Tatos kart görmeleri halinde bir sonraki hafta takımdaki yerlerini alamayacak.

KOŞUKAVAK'TAN UYARI GELDİ

Normal sezonun son 6 maçında toplayacağı puanlarla ilk ikiden direkt Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen İzmir temsilcisinde teknik direktör Yalçın Koşukavak, öğrencilerinden dikkatli olmalarını istedi. Altay'da sakatlıktan çıkan stoper Gençer ile sarı kart cezalısı santrfor Yaser forma giyemeyecek. Siyahbeyazlılar, Akhisarspor'un ardından Eskişehirspor (D), Osmanlıspor, Adana Demirspor (D), Erzurumspor ve Giresunspor'la (D) karşı karşıya gelecek.



HEDEFE GİDECEĞİZ

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, kalan 6 maçta iyi sonuçlar alarak Süper Lig'e adlarını yazdırmak istediklerini söyledi. Pazar günü kendileri gibi bir bir üst lig hesabı yapan Akhisarspor'la karşılaşacaklarını belirten Ekmekçioğlu, "Çok zor bir karşılaşma olacak. Ancak evimizde oynayacağımız maçta fırsat tepmek istemiyoruz" dedi.